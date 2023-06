Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Pour ruiner votre nouvelle année scolaire

Ubisoft a annoncé que son nouvel opus de la franchise The Crew, baptisé The Crew Motorfest, sortira le 14 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Le jeu vous transporte en plein festival motorisé sur l'île d'O'ahu, à Hawaï. Forêt tropicale, volcan, rues d'Honolulu, plage vous attendent pour faire vrombir le moteur, seul ou en équipe.Plus de 610 véhicules seront disponibles à la sortie du jeu, dont la Lamborghini Revuelto, première supercar V12 hybride rechargeable de la marque italienne, qui fait la Une du jeu. Et sa jaquette, d'ailleurs.Une Beta Fermée aura lieu du 21 au 23 juillet 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Pour s’inscrire rendez-vous à cette adresse : https://thecrewgame.com/closed-beta