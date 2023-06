Star Wars Outlaws : découvrez les premières images

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On pourra changer sa coiffure de merde ?

Dans Star Wars Outlaws, vous allez vous glisser dans la peau de Kay Vess et de son fidèle compagnon Nix, incarnés respectivement par Humberly González (Nobody, Utopia Falls) et Dee Bradley Baker (Star Wars: The Bad Batch, American Dad!). Tous deux vont tenter de mettre au point un énorme braquage dans la Bordure Extérieure... mais bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu. Bah oui. Sinon l'histoire serait pliée en une demi-heure et encore, en faisant traîner les choses.De villes en cantinas, des jungles d'Akiva à la savane de Toshara, nos héros vont vivre de grandes aventures épiques comme Star Wars sait si bien nous les conter. Combats spatiaux et tirs de blasters seront bien évidemment de la partie.Une vidéo dévoilant du gameplay a été diffusée, ainsi qu'une vidéo présentant Humberly Gonzalez.