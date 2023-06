Remedium, un shoot post-apocalyptique

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

La Peste

Se déroulant dans une ambiance "époque renaissance post-apocalyptique", le jeu Renaissance est un twin-stick shooter (shoot qui se joue avec les deux sticks de la manette) développé par le studio Sobaka et édité par ESDigital Games. Il sortira à la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous allez devoir combattre d'innombrables monstres transformés par la Peste Grise et, grâce à vos connaissances en alchimie, tenter de juguler l'épidémie.Vous lutterez contre des gargouilles, des golems, des mutants, des chimères et bien d'autres monstres encore, utilisant vos mousquets et une grande variété de munitions.Bien entendu, un petit aspect RPG, avec des compétences à développer, sera de la partie.