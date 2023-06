De nouvelles infos pour Assassin’s Creed

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Au programme : Mirage, VR, Jade et Expo

Ubisoft a dévoilé de nouvelles informations sur les prochains jeux de la franchise Assassin’s Creed à savoir Mirage, Nexus VR et Codename Jade.Deux nouvelles bandes-annonces ont été dévoilées notamment pour montrer en immersion le fameux retour aux sources promis par Ubi : parkour et assassinat. On suivra les aventures de Basim, qui passera de voleur à maitre assassin et qui affrontera l’Ordre des Anciens dans l’espoir d’en apprendre plus sur ses visions cauchemardesques.Mirage sortira sur Playstation, Xbox et PC ce 12 octobre. Vous pouvez également vous abonner à Ubisoft+ via Ubisoft Connect pour accéder au jeu le jour du lancement.Dès le lancement, vous pourrez également profiter de la fonctionnalité « Histoire de Bagdad » qui permet de découvrir des images issues de collections de musées mais aussi de nombreux faits historiques sur les 66 sites historiques du jeu.Prévu pour les fêtes de fin d’année, Nexus VR permettra aux joueurs d’incarner divers maitres assassins et de réaliser physiquement leurs actions emblématiques : parmi le casting vous pourrez retrouver Ezio Auditore, Kassandra ou encore Connor. Le jeu sera disponible via la plateforme Meta Quest. Hâte de voir ce que donne un saut de la foi !L’idée est vraiment de proposer une expérience à part entière avec son histoire : Abstergo a trouvé le moyen de récupérer de puissants artéfacts qui permettent de dresser le profil de n’importe qui grâce à ses souvenirs et de s’en servir pour manipuler ses croyances. Les joueurs devront à tout prix les empêcher d’arriver à leur fin.En partenariat avec l’éditeur Level Infinite, Ubisoft proposera à ses joueurs de découvrir un vaste monde ouvert situé dans la Chine du troisième siècle avant notre ère. Pour la première fois, vous pourrez customiser votre personnage avant d’entamer votre voyage.Le jeu se situe à une époque charnière où la dynastie Qin a unifié la Chine et tente de sécuriser ses routes commerciales : vous pourrez traquer des pillards du désert et démanteler des conspirations…Une première phase de bêta publique aura bientôt lieu et vous pouvez vous inscrire dès maintenant Il s’agit d’une exposition inédite et gratuite conçue par le Musée des Arts Ludiques qui rend hommage à la vision et à la démarche créative du jeu. Vous pourrez découvrir plus de 70 peintures numériques, accompagnées d’interview, de costumes et d’accessoires. Lors de moments dédiés vous pourrez également rencontrer une partie de l’équipe créative.Si vous êtes fan et que vous êtes dans le coin, cette expo vous passionnera sans doute.