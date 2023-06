Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin s'offre une bande-annonce

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Grosses bastons

Chaque faction du jeu possède des forces et des faiblesses différentes qui évoluent au cours de la bataille. Les Stormcast Eternals sont une force résistante de champions célestes, possédant des armes capables de démanteler n'importe quel ennemi. Leurs escouades de base comprennent des Libérators brandissant des marteaux et des Raptors d'Avant-garde portant des arbalètes. Les combattants les plus avancés incluent des Prosécutors ailés qui font pleuvoir des marteaux célestes du ciel, sans oublier la redoutable Stormdrake Guard, capable de cracher du feu draconique sur le champ de bataille.

Les Orruk Kruleboyz, plus nombreux et plus rusés, alignent des escouades spécialiées dans le corps-àcorps appelées Éventreurs et des Embrocheurs pour les combats à distance. Les tirailleurs malicieux comme les Égorgeurs Hobgrots et leurs lance-grenades permettront également aux joueurs de se constituer une armée parfaite pour submerger leurs ennemis dans cet océan de verdure. Au fur et à mesure que les Kruleboyz gagnent en puissance, ils amènent avec eux des monstres violents comme le Sloggoth des Marais et le Mirebrute Troggoth sur les lignes de front pour assurer la victoire

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin vous envoie à Ghur, terres sauvages dans lesquelles les forces de l'Ordre envoient les champions célestes reforgés connus sous le nom de Stormcast Eternals pour reconquérir le royaume. Ils doivent faire face à la faction Orruk Kruleboyz et espérer trouver la source de pouvoir arcanique capable de les protéger.Le jeu est signé Frontier Developments. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel qui sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store. Aucune date de sortie n'a été dévoilée mais on apprend que deux bêtas ouvertes seront lancées durant l'été. La première du 7 au 10 juillet et la seconde, un peu plus tard.Campagne solo et multijoueur cross-plateform 1v1 et 2v2 seront proposés dans le jeu. C'est le mode 1v1 qui sera disponible dans la bêta ouverte.Dans les parties multijoueur, l'objectif est de contrôler plus de points de victoire que l'adversaire, en réduisant son score à zéro. Pour ce faire, il faudra capturer des Arcane Conduits sur la carte et en renforcer ses armées en construisant des Bastions à ces endroits, pour récupérer encore plus de ressources, puis débloquer des niveaux supplémentaires de l'arbre technologique, qui permettra de créer des unités plus fortes.