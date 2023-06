Last Train Home, un jeu sur la révolution russe

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Terminus

Après la Première Guerre Mondiale, la Russie est en proie à une révolution, synonyme de guerre civile. C'est cette révolution et plus particulièrement la révolte de la Légion tchécoslovaque, que vous allez vivre dans le jeu Last Train Home.Vous incarnerez un commandant de la Légion tchécoslovaque avec un seul but : évacuer vos hommes loin du chaos de la guerre civile et les ramener vivants. Entre combats, collecte de ressource et décisions lourdes de conséquences, vous allez découvrir un pan méconnu de l'Histoire de l'Europe.Le jeu est signé du studio tchèque Ashborne Games et sortira sur PC, via Steam