The Bookwalker: Thief of Tales, un jeu d'aventure narratif

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il faut apprendre à tourner la page

Développé par Do My Best et édité par Tinybuild, le jeu The Bookwalker: Thief of Tales est un jeu d'aventure narratif qui sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 22 juin prochain.Le jeu vous plonge dans l'unviers des romans, alors que l'écrivain Etienne Quist a la capacité de s'y transporter, dans le but d'expier ses crimes. Des chevaliers de la table ronde à Thor, de cavernes en cathédrales, avec de célèbres amis de la littérature ou face aux plus grands ennemis, Etienne va tenter de survivre et de résoudre des énigmes, à la recherche de la rédemption.Le jeu sera vendu 14,99 € et sera disponible en français.