Publié le Lundi 12 juin 2023 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Trump Tower

Prévu pour le 24 octobre prochain, sur PC et Xbox Series, mais aussi disponible via le Game Pass à sa sortie, Cities: Skylines II se dévoile dans une nouvelle vidéo.Ce jeu de construction et de gestion de ville se veut ambitieux et annonce directement la couleur, à savoir qu'il sera le "jeu de construction le plus réaliste jamais réalisé". Dixit les développeurs, hein.Plus complet, plus de possibilités, des citoyens qui ont tous une vie unique, une carte plus grande...Moi je veux des parkings et des usines partout. Comme ça, paf, plus d'allergie au pollen.