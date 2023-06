Payday 3 se dévoile dans une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Sauvage et violent

Payday 3 est un FPS de braquage. A jouer en coop. Le jeu vous demandera de préparer vos coups et de partir à l'assaut des banques et autres lieux ultra-protégés.Développé par Overkill Software, Payday 3 a une date de sortie : le 21 septembre.Et plus qu'un simple braquage, il s'agira d'avoir du style, avec des masques personnalisables... Et des armes et équipements capables de vous faire tenir tête aux forces de police et autres forces spéciales bien décidées à vous supprimer.