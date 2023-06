Cyberpunk 2077 : Le gros DLC

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

New York 1997

CD Projekt Red a bien vendu son Cyberpunk 2077, malgré un démarrage chaotique. Et a donc décidé de continuer son développement. La preuve, avec ce nouveau DLC annoncé pour le 26 septembre prochain. Il s'intitule Phantom Liberty et est d'ores et déjà disponible en précommande.Phantom Liberty dévoile un nouveau quartier de Night City, Dogtown. Vous allez plonger dans une intrigue tournant autour de la politique et l'espionnage, dans le but de sauver le Président des Nouveaux Etats-Unis d'Amérique, alors que sa navette orbitale a été shootée et qu'elle s'est écrasée dans ce quartier ultra-violent.Une sorte de New York 1997, mais sans Kurt Russell, en somme.Plein de nouveau contenu, et le retour de Keanu Reeves sont annoncés pour ce DLC.