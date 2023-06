Senua’s Saga: Hellblade II en vidéo

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Peu d'info

Hellblade est un jeu signé Ninja Theory et sorti en 2016... dont la suite, Senua’s Saga: Hellblade II, a été annoncée il y a déjà un paquet de temps... Une vidéo a été dévoilée pour le jeu, prévu pour 2024 sur PC et Xbox Series, avec une présence sur le Xbox Game Pass à sa sortie.Une petite vidéo, qui n'en dira pas long sur le jeu, dont on ne sait au final pas grand-chose.Suite directe du premier opus, on retrouvera Senua, ses hallucinations et ses combats contre Hel, la déesse de la mort, et ses sbires.