Star Wars Outlaws, un nouveau jeu signé Ubisoft

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

QUELLE HORREUR !

Ubisoft a dévoilé Star Wars Outlaws, en collaboration avec Lucasfilm Games. Ce nouveau jeu sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une vidéo de gameplay devrait être dévoilée dans la journée, mais en attendant, c'est une cinématique horrible qui vous est présentée.Si, si, parfaitement horrible, qui fait saigner les yeux tellement c'est moche.Ah, il faut que je précise : ce qui est moche, c'est la coiffure du personnage principal. Elle s'appelle Kay Vess, elle est accompagnée de Nix, et ce sont des contrebandiers. On aura droit à tout. Le beau gosse, le robot, la petite créature et pour la diversité, donc, une héroïne moche.Sinon, le jeu a l'air beau, lui, hein...