Raiden III x Mikado Maniax est sorti sur consoles

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 09:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour du classique

On en avait parlé et le voilà, éveloppé par MOSS et édité par NIS, le nouvel opus du grand classique du shoot'em'up Raiden III x MIKADO MANIAX est ès à présent disponible après nous avoir mis l'eau à la bouche avec les trailers qui nous en mettent plein la vue : du boss-rush, de la coop en passant par une grosse personalisation de l'expérience, des musiques au fond du jeu.Le jeu est disponible sur PS4 et 5 et Xbox One et Series, et pour annoncer ça, rien d'autre qu'un énième trailer (pour un shoot'em'up y'a pas mieux).