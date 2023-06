Playdigious révèle Fretless, premier jeu de sa branche indépendante

Publié le Lundi 12 juin 2023 à 09:30:00 par Yoann Schuler

La musique dans la peau

Playdigious, un éditeur que l'on connait notamment pour les portages mobiles des grands crus que sont Spiritfarer, Little Nightmare, ou encore Dead Cells, lance sa branche dédiée au développement de jeux originaux. Pour leur première oeuvre, ils se sont associés à Ritual Studios pour donner naissance à Fretless.Fretless est un RPG en tour par tout qui prend place dans un univers musical en pixel art. Le système de combat sera basé sur du deck building, permettant de créer son propre assortiment de capacités, basé sur une grande variété de compétence.On manque de beaucoup plus d'information, mais vous pouvez voir de premières images dans ce trailer. Le jeu sortira sur Steam en 2024 (et compte tenu de l'expérience de Playdigious dans le domaine, on peut peut être s'attendre à une sortie mobile dans les mois/années qui suivront ? Notez qu'on est sur du territoire purement spéculatif, pour le coup).