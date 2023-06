- Sonic Superstars annoncé par Sega

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:55:00 par Cedric Gasperini

Tiens, j'ai écrasé un hérisson ce matin...

Sega a annoncé le développement de Sonic Superstars, un nouveau jeu de plateformes 2D qui sortira cet automne sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et sur PC.Nouveau gameplay, nouvelles zones, nouvelles musiques, nouveaux mouvements, nouvelle physique, tout en restant fidèle au genre et à la série... Sega promet du rêve...On retrouvera à nouveau Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, opposés au Dr. Eggman qui s’est associé à un ancien adversaire nommé Fang. Le jeu débute sur les North Star Islands. Nos héros pourront obtenir de nouveaux pouvoirs, les Emerald Powers, en ramassant des Chaos Emeralds. Ils permettront d'empêcher le Dr. Eggman de transformer les animaux des îles en Badniks.