- Quantic Dream lance un nouveau label et dévoile deux nouveaux jeux

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Dont un jeu étudiant...

Quantic Dream a annoncé la création d'un nouveau label baptisé Spotlight by Quantic Dream, label qui permettra d'éditer des jeux développés par des studios indépendants. Qui le seront donc un peu moins, indépendants, forcément.Quantic Dreams leur apportera un soutien financier et technique, mais aussi de la drogue à foison et des femmes de petite vertu, comme des hommes de petite vertu aussi, pour les motiver. Enfin je crois. Enfin, pour la technique et le financier, au moins, je suis sûr. Pour le reste, je me demande si je n'ai pas confondu avec l'invitation pour l'anniversaire de Sylvain.Enfin bref, les deux premiers jeux édités sous le label Spotlight by Quantic Dream sont :Under The Wave, un jeu de sous-marin prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series le 29 août prochain. Il est développé par le studio français Parallel Studio. On va y suivre un plongeur professionnel en mer du Nord. Isolé sous l'eau, il commence à vivre des événements étranges qui vont le faire douter de sa santé mentale.Le deuxième jeu est , Lysfanga : The Time Shift Warrior, un hack'n slash prévu sur PC, développé par Sand Door Studio, français aussi. Jeu solo, il permet de remonter le temps quelques secondes pour combattre avec les rémanances de ses acions passées... C'est un projet mené par des étudiants d'Isart Digital, élu meilleur jeu vidéo en 2021.