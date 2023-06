Remnant II sort le 25 juillet

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

A deux, c'est mieux

On vous en a parlé hier, donc on ne va pas s'étendre plus que ça sur Remnant II, la suite Remnant: From the Ashes, prévue sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Le jeu vient d'être annoncé pour le 25 juillet.Il s'agira d'un TPS d'action-survie dans lequel les survivants de l'humanité affrontent les forces du mal. La Racine corrompt le monde et il va falloir à nouveau prendre les armes pour la combattre. Il est développé par Gunfire Games, un studio appartenant à THQ Nordic, et sera édité par Gearbox Publishing.Le jeu sera jouable en solo ou en coop. Et justement, c'est le coop qui est mis en avant dans cette nouvelle bande-annonce. Notez que le jeu est disponible en précommande. Précommande qui vous permettra d'obtenir un accès anticipé.