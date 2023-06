Banishers: Ghosts of New Eden dévoile un nouveau trailer

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'aime bien faire des exorcismes

Banishers: Ghosts of New Eden est un nouvel action-RPG développé par Don't Nod et édité par Focus Entertainment. Il sortira en fin d'année sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans le jeu, vous allez incarner un couple chasseur de fantômes. Antea Duarte et Red mac Raith. Petit souci : Antea est morte et c'est un spectre. Vous allez donc combiner les pouvoirs spirituels d'Antea et les armes de Red pour combattre les spectres. Le but de votre quête étant de trouver un moyen de libérer Antea de son sort.Vos choix auront une influence tant sur les vivants que sur les morts et décideront du scénario. On vous laisse découvrir le premier trailer de gameplay du jeu. Et c'est plutôt intéressant.