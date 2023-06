Gunfire Reborn est sorti sur PlayStation

Publié le Vendredi 9 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chat alors...

Déjà disponible depuis octobre dernier sur PC, Xbox One et Xbox Series, Gunfire Reborn vient de sortir sur PS4 et PS5. On vous rappelle qu'il s'agit d'un mélange de FPS, de roguelite et de RPG, jouable en coop.Le jeu est signé 505 Games et vous entraîne dans un univers ultra stylisé, dans lequel vous allez jouer des héros loufoques, chacun avec des armes, équipements et capacités spéciaux, le tout dans des niveaux générés aléatoirement.Le jeu est jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs. Il y a plus d'une centaine de capacités spéciales, plus de 40 armes, de la magie, et des graphismes façon cartoon...