Remnant II s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Le mal à la racine

Toujours prévu cet été sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, sans plus de précision, Remnant II s'est offert une nouvelle bande-annonce.Suite de Remnant: From the Ashes, Remnant II est un TPS d'action-survie dans lequel les survivants de l'humanité affrontent les forces du mal. La Racine corrompt le monde et il va falloir à nouveau prendre les armes pour la combattre.Le jeu est signé Gearbox Publishing. Il est développé par Gunfire Games, un studio appartenant à THQ Nordic. Le monde est généré de façon dynamique et propose des quêtes aléatoires, du butin unique, à jouer en solo ou en coop à trois. Plusieurs classes de personnages seront disponibles, de nombreuses armes avec leur gameplay dédié et de nombreux équipements (armures, bonus...).