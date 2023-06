F1 Manager 2023 sort le 31 juillet

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Précommandes disponibles

F1 Manager 2023 est, comme son nom l'indique, un jeu de gestion d'écurie de Formule 1. Seront incluses les écuries officielles, les pilotes officiels, les circuits officiels, les constructeurs officiels, les groupies officielles dans les chambres d'hôtel, la drogue officielle, l'alcool officiel, le... euh... je m'égare. En tout cas, vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d'un manager confronté à la dure réalité sportive et financière des sports automobiles.Le jeu est annoncé pour le 31 juillet, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox SeriesUn mode carrière permettra de partir de rien pour espérer atteindre les sommets. Gestion de l'entraînement, de la voiture, de la R&D... notez que les championnats de F2 et F3 sont inclus.Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Ou bleues.