30XX annoncÃ© sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Megamoule ?

Sorti en 2001 en accès anticipé sur PC et ayant été loin de soulever les foules, le jeu 30XX est une sorte de Roguelite action-platform inspiré de la saga Megaman. Le jeu peut se jouer à deux en coop et vous envoie dans des mondes futuristes, à affronter des hordes d'ennemis et déjouer leurs pièges.Vous allez incarner un héros androïde qui se réveille après un gros dodo de 1000 ans pour découvrir l'humanité en perdition, sur le point de disparaître au profit des robots et prenez cause pour les êtres de chair et de sang...Le jeu, signé Batterystaple Games, sortira sur Nintendo Switch cet automne. Cela signera aussi la fin de l'accès anticipé sur PC.