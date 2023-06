A Void Hope, plateformes, puzzles et jeu d'ambiance

Publié le Jeudi 8 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de couple

Incarnez un couple dans la tourmente, qui essaie de séparer la réalité des cauchemars et retrouver la lumière parmi les ténèbres. Dans un jeu d'ambiance, à la narration forte, vous allez devoir progresser dans les niveaux et résoudre de nombreux puzzles.A Void Hope est un jeu indépendant signé Elden Pixels, jeu en pixel art d'ailleurs, qui vous entraîne dans un monde étrange peuplé de dangers.Le jeu sortira sur Steam . Une démo sera disponible lors du Steam Next Fest, le 19 juin.