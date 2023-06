Publié le Mercredi 7 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ce n'était franchement pas indispensable

Crime Boss : Rockay City arrive sur consoles le 15 juin prochain. Il sera disponible en téléchargement sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Une version physique, en boîte, devrait sortir le 5 septembre prochain.Pour rappel, le jeu vous plonge dans le ville de Rockay, alors que la guerre fait rage pour savoir qui prendra le contrôle de la ville. Vous devrez monter la meilleure équipe qui soit pour mettra la main sur de nouveaux territoires, gagner en réputation, pour finalement, devenir le boss.Crime Boss : Rockay City brille surtout pour son casting. On retrouve Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter, Vanilla Ice ou encore Chuck Norris.Il brille moins pour sa qualité, comme vous pourrez le lire dans notre test qui en a conclu qu'au final, c'est de la merde.