Scathe: Enforcer Edition est disponible

Publié le Mercredi 7 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Scathe ophile ?

Développé par Damage State et édité par Kwalee, Scathe est un FPS old-school sorti sur PC à la rentrée dernière, ou en septembre dernier si vous préférez. Une année scolaire plus tard, le jeu débarque en Enforcer Edition. Elle ajoute deux modes de jeu, à savoir Speed Run et Arcade, mais aussi des modifications, améliorations de gameplay et diverses corrections de bugs.Le jeu est proposé à 22,99 € sur Steam et sur l'Epic Games StoreScathe e vous invite dans un labyrinthe stygien des plus sanglants où vous devrez tuer des hordes d'ennemis avec diverses armes et de la magie noire. Le jeu dispose d'un système de co-op permettant l'arrivée et le départ rapide des joueurs, et donc ne ralentissant pas l'expérience de jeu.