Enshrouded, un nouveau RPG d'action-survie

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A jouer entre amis

Développé par Keen Games, Enshrouded est un RPG d'action-survie en coopération. Il est prévu sur PC, via Steam . Il devrait sortir cette année, sans plus de précision, en accès anticipé.Une vidéo de gameplay, la première, a été diffusée. Elle dévoile le combat, la construction et la survie.Dans ce monde consummé par un brouillard, les joueurs vont devoir affronter des ennemis au corps à corps (marteaux, épées, haches...) ou à distance (arcs), voire utiliser la magie.Les combats se feront à base de parades, destinées à épuiser l'endurance de l'ennemi, puis de contre-attaques.