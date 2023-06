Rise of the Triad: Ludicrous Edition pour le 31 juillet

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'été de ma jeunesse

FPS détonnant qui s'est inscrit parmi les meilleurs de sa génération, à l'époque, Rise of the Triad est sorti à l'origine en 1994. Un remake est prévu. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et la date vient de tomber : ce sera pour le 31 juillet.Apogee Software proposera le 19 juin une démo de ce Rise of the Triad Ludicrous Edition, sur PC, via Steam.Quant au jeu, il y aura du solo, bien entendu, mais aussi du multi et un éditeur de niveaux. Seront aussi inclus le DLC Extreme, l'add-on Return of the triad et de nouveaux DLC signés des développeurs originaux.