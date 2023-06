Bot Crafter : explorez des planètes avec vos robots

Publié le Mardi 6 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Wall-F ?

Développé par le studio indépendant Cosmic Dreams et prévu pour sortir sur PC en 2024, le jeu Bot Crafter vous met dans la peau d'un ingénieur spatial dont le but est d'explorer la surface de différentes planètes...Pour ce faire, vous allez construire des robots qui répondront à vos exigences en matière de résultat, d'analyse mais aussi de déplacement et de résistance. Il faudra en effet faire avec des planètes hostiles.Une vidéo a été publiée pour accompagner l'annonce de ce nouveau jeu.