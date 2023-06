- We love Katamari Reroll + Royall Reverie est disponible

Publié le Lundi 5 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de boules

We love Katamari Reroll + Royall Reverie vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu, publié par Bandai Namco Europe, est une version remasterisée de We Love Katamari sorti en 2005.Vous allez donc diriger le Prince du Cosmos et accrocher autour de lui de nouveaux éléments pour construire une gigantesque boule. En effet, le but est d'amasser des objets dans une salle de classe, dans un zoo, dans l'espace, enfin à peu près n'importe où, et faire rouler un énorme katamari.Le jeu est jouable en multi parce que plus on a de boules, plus on rit.