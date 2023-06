Publié le Lundi 5 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un grand wouf

Présenté comme le jeu Pat'Patrouille le plus ambitieux à ce jour, le nouveau PAW Patrol World - La Pat'Patrouille sort en septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Jeu d'aventure en mode ouvert se basant sur la célèbre série animée, il vous permettra d'en retrouver tous les personnages principaux dans une nouvelle histoire. Vous pourrez arpenter les rues de la Grande Vallée, les tours de Barkingburg, la montagne de Jake et la jungle sauvage, incarnant un chiot puis basculant vers un autre pour utiliser leurs particularités singulières et ainsi remplir les missions.8 personnages jouables possédant chacun leurs propres véhicules et capacités uniques seront proposés : Chase, Stella, Marcus, Ruben, Rocky, Zuma, Tracker et Everest. Le jeu sera jouable seul ou en coopération à 2.