(TEST) SanDisk microSDXC 1To The Legend of Zelda

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Renaissance de ma Nintendo Switch

Ras-le-bol de me promener avec mes 4 ou 5 cartes 128 Go pour ma Nintendo Switch, sans me souvenir forcément de quels jeux sont installés dessus.Ras-le-bol de devoir sélectionner les jeux que je veux garder et me rendre compte qu'il manque 10 Mo seulement pour en installer un nouveau.Cette carte SanDisk a sauvé ma Nintendo Switch, qu'on se le dise.