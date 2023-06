- Warhammer 40,000: Rogue Trader dispo en bêta

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Achetez pour devenir marchand

Si vous avez précommandé le jeu, sachez que la bêta de Warhammer 40,000: Rogue Trader se déroule actuellement. Si vous êtes passé à côté, il n'est pas trop tard pour y participer. Pour cela, il vous faudra aller sur le site officiel et vous offrir une des versions du jeu (les prix débutent à 39,99 €).Cette bêta propose les 3 premiers chapitres du jeu.On vous rappelle que Warhammer 40,000: Rogue Trader est un RPG développé par le studio Owlcat, à qui l'on doit quelques références du genre telles que Pathfinder: Kingmaker et Pathfinder: Wrath of the Righteous. Vous y incarnerez un libre-marchand, descendant d'une longue lignée de célèbres corsaires. Vous traverserez l'espace pour vendre vos marchandises grâce à une lettre de marque de l'Empereur.