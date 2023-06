- The Pegasus Expedition annoncÃ© pour le 20 juin

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un 4X est-il un jeu cochon ?

Actuellement disponible en accès anticipé, The Pegasus Expedition sortira en version finale le 20 juin prochain. Il est attendu sur les plateformes habituelles : Steam, Gog et l'Epic Games Store. Il sera vendu 19,99 €.Le jeu est un 4X dans lequel vous avez été envoyé pour coloniser une autre planète, dans l'espoir de sauver l'humanité. Mais il va falloir faire avec votre environnement... et avec les autres factions humaines et extraterrestres.Vous devrez gérer vos liens diplomatiques, vos armées, votre économie et le développement scientifique. Une campagne proposant plus de 20 heures de jeu vous attend.