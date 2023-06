- SENSEs: Midnight arrive la semaine prochaine

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

En plein Kaho

Allez, on vous reparle rapidement de SENSEs: Midnight. Sorti l'année dernière sur PC, le jeu arrive sur consoles la semaine prochaine, le 7 juin. Il sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. La PS5 et la Nintendo Switch auront même droit à des versions boîtes.Inspiré des classiques de jeux vidéo survie et horreur, SENSEs: Midnight vous met dans la peau d'Uesugi Kaho, une étudiante partie enquêter sur une légende urbaine. Elle va se retrouver piégée dans un monde cauchemardesque à l'ambiance cyberpunk et devoir y survivre... et surtout, s'en échapper.A découvrir en vidéo.