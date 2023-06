- Six Days in Fallujah en accès anticipé le 22 juin

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Vacances en Irak

On n'attend plus grand-chose de Six Days in Fallujah est un jeu dont le développement avait débuté il y a plus de 12 ans, par Konami et Atomic Games. Abandonné, repris par une nouvelle équipe de développement, le jeu est finalement signé Highwire Games et édité par Victura.Il arrive en accès anticipé le 22 juin, sur Steam Ce FPS tactique en coop retracera l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre d'Irak, où plus de 4000 civils ont été tués par les bombardements américains...Le jeu a été développé avec l'aide d'anciens soldats ayant participé à cette bataille.