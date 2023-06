Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged annoncé

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La meilleure nouvelle de la journée

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont kiffé l'excellent premier opus, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged vient d'être annoncé par Mattel et Milestone.Le jeu est prévu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et il sortira le 19 octobre prochain.On nous promet de nouvelles mécaniques de gameplay, ainsi que des environnements, des styles de véhicule et des modes de jeu inédits.Plus de 130 véhicules, voitures, motos et quads, seront de la partie. On nous annonce plein de modes de jeux, dont un multi local en écran splitté pour deux joueurs, une campagne scénarisée, cinq environnements et une personnalisation des bolides.Vivement l'automne.