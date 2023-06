Terminator: Dark Fate - Defiance, une grosse vidéo

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

I'll be quoi ?

Terminator: Dark Fate - Defiance est un jeu de stratégie en temps réel qui vous envoie dans l'univers bien connu de Terminator. En pleine guerre entre les humains et les robots, vous allez devoir, via une campagne scénarisée, tenter de sauver l'humanité... Il y aura aussi du jeu multi en 1v1, 2v1 et 2v2.3 factions différentes seront jouables. Enfin, il y aura une partie gestion, avec la nécessité de recruter et entraîner de nouvelles unités mais aussi améliorer son équipement et ses armes.Basé sur le dernier film Terminator, le jeu s'est offert une très longue vidéo, de plus d'une heure, avec interviews, présentation, analyse et gameplay, bien entendu.