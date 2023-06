Alaskan Road Truckers, des camions et de la neige

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dis ''pouet pouet''...

Alaskan Road Truckers est l'un de ces jeux bizarres qui vous permettent de prendre le contrôle de gros camions, dans des situations périlleuses. "Bizarre" parce que, entre nous, qui a vraiment envie d'incarner un routier, hein ? C'est loin de faire rêver, un routier. Pour faire beaucoup de route, à vue de nez, y'a quand même bien plus de gros cons dans cette profession que de super-héros, nan ?Enfin bref, Alaskan Road Truckers sort à la fin de l'année sur PC, Xbox Series et PS5.Il est signé Road Studio et édité par Green Man Gaming. Vous allez parcourir le grand nord américain à bord d'un gros camion pour transporter de la marchandise. Youpi.