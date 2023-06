Tinkertown : venez au bac à sable avec des copains

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça vous rappellera des souvenirs...

Tinkertown est un nouveau jeu développé par le studio Headup et qui est disponible en accès anticipé depuis près de 2 ans et demi sur Steam . Il est proposé au prix de 16,99 €. Les développeurs viennent d'annoncer la sortie du jeu en version finale pour le 22 juin prochain.C'est un jeu bac à sable dans lequel vous débarquez dans le monde avec votre pelle et votre pioche et allez tout construire, tout créer, tout faire... Il faudra créer et gérer votre village, explorer le monde, les donjons, les forêts obscures, combattre les monstres...Et le tout est jouable en multijoueur, bien entendu.