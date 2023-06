Ratchet & Clank: Rift Apart disponible sur PC le 26 juillet

Publié le Mercredi 31 mai 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Une chouette nouvelle

La série Ratchet & Clank a fêté ses 20 ans l'année dernière. Une série culte, appréciée des joueurs, qui a fait les beaux jours de la PlayStation.Le dernier jeu en date, Ratchet & Clank: Rift Apart, est sorti en 2021 sur PS5. A l'occasion, nous avions fait le test du jeu et la note vous prouvera que nous l'avions particulièrement apprécié.Bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de PS5 : Sony a annoncé la sortie du jeu sur PC. Et ce sera pour le 26 juillet, sur Steam et sur l'Epic Game Store.