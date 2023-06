Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sort le 27 juillet

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Aucun intérêt ?

Développé par Secret Base, édié par Modus Games, le jeu Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons vient d'être annoncé pour le 27 juillet prochain. Il sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Nouveau venu dans la série Double Dragon, le jeu proposera comme ses aînés du combat en coop à deux, comme d'habitude, en local (c'est mieux) ou en ligne. Il vous permettra de choisir entre 4 personnages (c'est nouveau, ça) avec leurs particularités.Le jeu proposera des graphismes Pixel art et des personnages à grosse tête. Autant dire qu'il ne devrait pas vraiment être la nouvelle référence de la saga. En tout cas, je passe mon chemin.