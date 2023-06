Robobeat, des robots et des beats

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Enormes, ces beats

Développé par un développeur anglais indépendant, Simon Fredholm, Robobeat est un FPS façon rogue-lite qui se base sur le rythme de la musique. Le jeu est attendu sur PC en 2023, sans plus de précision (il était prévu aussi sur consoles, mais cette particularité a disparu du communiqué de presse).Dans le jeu, vous êtes enfermé dans le manoir du robot Frazzer, manoir qui change constamment d'apparence et de configuration. Ce qui justifie d'avoir des niveaux générés aléatoirement. Le manoir est infesté d'ennemis et vous allez les défoncer au rythme de la musique qui est diffusée.Bonne nouvelle, vous pourrez customiser cette musique et mettre la vôtre. On vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce :