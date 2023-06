Classified: France ’44, un jeu tactique au tour par tour

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

J'irai revoir ma Normandie...

Développé par Absolutely Games et édité par Team17, Classified: France ’44 est un jeu tactique au tour par tour qui sortira en 2023, sans plus de précision, sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu raconte l'histoire des Jedburghs, soldats des forces spéciales, déployés derrière les lignes ennemies durant la Seconde Guerre Mondiale. Les Résistants seront aussi de la partie. Le jeu se déroule dans le Nord de la France, quelques mois avant le débarquement, et en retrace notamment les préparatifs.Un éditeur de niveau sera inclus. La bande-annonce ne vous en apprendra pas plus sur le jeu, mais vous met au moins dans l'ambiance.