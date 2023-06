Dying Light 2 vous emmène au Far West

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Cowboys et indiens ?

Un nouvel événement sur le thème du Far West débarque dans Dying Light 2, pour fêter les 10 ans du jeu Call of Juarez: Gunslinger, développé par le même studio.Depuis hier et jusqu'au 6 juin à 16h, Techland vous propose de partir à la recherche de vestiges du Far West, mais aussi de récupérer des objets exclusifs en référence au jeu.Une bande-annonce a été publiée.