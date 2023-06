Le Manoir Hanté, le nouveau Disney sort cet été

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Fun ?

Même si, soyons honnêtes, la meilleure adaptation d'une attraction Disney reste la saga Pirates des Caraïbes, la firme aux grandes oreilles poursuit sa mise en image de ses manèges. Après Jungle Cruise, c'est au tour du Manoir Hanté de bénéficier d'une adaptation.Le film est réalisé par Justin Simien et met à l'affiche LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon et Dan Levy, avec Jamie Lee Curtis et Jared Leto dans le rôle de « The Hatbox Ghost ».Il vient d'être annoncé pour le 26 juillet dans les salles pas si obscures que ça. Enfin, on l'espère, pour avoir moins peur.