Killer Frequency, le jeu d'enquête dans les années 80, est sorti

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

I'm still standing ?

On vous a déjà parlé de Killer Frequency, le nouveau jeu d'enquête signé Team17. Il se déroule dans les années 80, où vous incarnez un DJ, animateur de l'émission de radio "The Scream". Vous devez faire face, toutefois, à un léger souci : un tueur en série tue vos auditeurs.Grâce aux indices laissés par le tueur et les appels de vos auditeurs, vous allez vous lancer sur ses traces en espérant l'arrêter avant qu'il ne commette plus de meurtres.Le jeu vient de sortir sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.