- DROVA - Forsaken Kin finalement pour 2024

Publié le Jeudi 1 juin 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Un beau jour (ou peut-être une nuit ?)...

Développé par Just2D GmbH et édité par Deck 13 Interactive, Drova - Forsaken Kin devait sortir en 2022... 2023... mais en fait, il arrivera en 2024... Il est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'un action-RPG en pixel art, de type Dark Fantasy. Vous débarquez dans cet univers que tout le monde semble détester, après être passé par un mystérieux portail. Et vous allez devoir devenir le champion d'une des deux factions existantes dans cet univers, et de partir à l'aventure dans ce monde plein de dangers et de monstres. Le choix de la faction impactera vos performances, et vos choix et actions, quant à eux, influenceront le déroulement du scénario.Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée.