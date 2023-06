- Desolatium : un jeu d'aventure inspirÃ© par Lovecraft

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

L'appel de Chthurlutte ?

Desolatium est un point'n click dans lequel vous allez enquêter sur la disparition d'un ami. L'aventure se déroule au travers le point de vue de 4 personnages, chacun ayant ses propres particularités. Au fil de votre progression, vous allez découvrir les mythes et légendes lovecraftiennes, basées autour des Grands Anciens...Les niveaux sont inspirés d'endroits réels, dans le monde.Le jeu est signé Soedesco et sortira dans le courant de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous voulez d'ores et déjà tester le jeu, une démo est téléchargeable gratuitement sur Steam