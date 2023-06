- Tour de France 2023 et Pro Cycling Manager 2023 : nouvelle vidÃ©o de gameplay

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Roue libre

Nacon et Cyanide Studio sortiront leurs traditionnels jeux sur la petite reine, à savoir Tour de France 2023 et Pro Cycling Manager 2023 le 8 juin. Le premier sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, tandis que le second sera uniquement disponible sur PC.Dans Tour de France 2023, vous allez plonger dans la course la plus mythique des amateurs de vélo, via les coureurs des 21 équipes participant au Tour cette année. Pro Cycling Manager 2023, quant à lui, vous offre la possibilité de gérer une équipe World Tour et Pro Tour sur l'ensemble de la saison.Vous pourrez mettre en place des stratégies, selon les qualités des coureurs, privilégier certaines étapes...Une vidéo de gameplay a été diffusée :