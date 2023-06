- Diablo IV : l'accès anticipé est lancé

Publié le Vendredi 2 juin 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

C'est parti

Depuis cette nuit, 1h du matin, les joueurs qui ont précommandé le jeu Diablo IV peuvent y jouer en accès anticipé. Les autres devront attendre le 6 juin pour mettre leurs papattes dessus.De mauvaise augure pour les fêtes d'école, qui débutent ce week-end, et qui vont devoir se passer de quelques papas et quelques mamans. Parce que bon, y'a des priorités dans la vie. Et entre voir son gamin danser comme un gland et chanter faux au milieu de parents qui gloussent de bonheur, et aller poutrer du démon, le choix est vite fait.Merci de ne pas essayer de me contacter ce week-end.